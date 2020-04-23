«Яндекс.Такси» начал оказывать в Минске услуги по доставке

Сервис « Яндекс.Такси » запустил в Минске новую услугу «Доставка». С ее помощью пользователи могут, например, передавать близким одежду, еду или лекарства, а небольшие компании — отправлять клиентам заказы. Водителям это позволит получать дополнительный доход.

«Доставку» можно найти среди других тарифов в приложении. Чтобы воспользоваться услугой, нужно указать номер телефона получателя. Ему придет смс со ссылкой на сайт, где можно будет следить за движением автомобиля по маршруту.

Для отправки посылки необходимо отнести ее к машине и передать водителю, а получателю — выйти и забрать, когда автомобиль подъедет.

Жителям Минска также доступна опция «От двери до двери» за небольшую доплату. Если выбрать ее в пожеланиях, то водитель заберет и передаст посылку прямо у двери квартиры или офиса.

В комментариях к любому заказу можно указать бесконтактный способ доставки. Тогда водитель просто подождет, пока посылку оставят на заднем сидении машины или у двери, отвезет по нужному адресу и подождет, пока получатель сам возьмет заказ.

Для услуги по доставке нет наличного расчета, она заранее оплачивается картой, привязанной к приложению.

Перед отправкой вещь необходимо упаковать в конверт, коробку или пакет. Важно, чтобы посылка помещалась в машину и была не тяжелее 20 килограмм. Например, с водителем можно передать чемодан, документы, пакет с вещами. А велосипед, стиральную машинку, торшер — уже нельзя.