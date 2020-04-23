Лукашенко назвал «золотым фондом» белорусов, переболевших COVID-19

Александр Лукашенко считает, что Беларусь справится с проблемой коронавируса нового типа, вызывающего заболевание COVID-19.

Фото пресс-службы президента

Глава государства подчеркнул, что «у нас сторонников, даже сочувствующих не будет, потому что мы пошли против течения».

Он уверяет, что власти действуют «сообразно ситуации, которая у нас складывается, и тому, какую мы имеем систему здравоохранения».

Президент не исключил, что «мы сейчас будем в этом тесном, безобразном мире сталкиваться с этими вирусными заболеваниями. И систему эту надо укреплять».

Лукашенко потребовал не допускать перегибов и не устраивать панику в обществе.

По его словам, в Беларуси граждан запугали так, что даже переболевших надо бежать, как от прокаженных.

«Те, кто переболел этой болезнью, — это наш «золотой фонд», это люди, у которых мы берем забор крови, делаем плазму и лечим людей. Людям, которые переболели, нужно гордиться, что они выстояли, а не бояться, что про них что-то скажут», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Напомним, по официальным данным на 22 апреля в Беларуси был зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19. Умерло 58 пациентов. Выписано 769 выздоровевших пациентов.

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