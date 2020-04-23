COVID-19 в Беларуси. Правительство сделало ставку на развитие внутренних отраслей экономики

В условиях пандемии Совмин сделал упор на развитие внутренних отраслей экономики, заявил премьер-министр Сергей Румас 23 апреля на совещании у Александра Лукашенко.

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Как сообщила пресс-служба президента, глава правительства привел некоторые показатели работы экономики, в частности сказал о «сбалансированности внешней торговли: положительное сальдо торговли товарами и услугами за два месяца этого года составило 425 млн долларов».

Глава правительства проинформировал: «Темп роста ВВП по первому кварталу составил 99,7%, это ниже на один процентный пункт квартального прогноза, но выше всех оценок — и внешних, и внутренних».

По словам Румаса, положительный вклад в формирование ВВП внесли строительная отрасль (темп роста — 106,3%), в том числе рост по строительству жилья составил 10%, сельское хозяйство (104,5%), информатизация и связь (107,4%). Премьер-министр отметил также динамику работы отраслей промышленности на местном сырье, металлургии, деревообработки, фармацевтики, «есть плюс по производству цемента (110%), керамической плитки (102%)». «По всем остальным секторам также есть положительная динамика. В течение февраля и марта добавляли все. Кроме, объективно, «нефтянки», которая начала прирастать с апреля», — заметил он.

О том, что «нельзя впадать в крайности и останавливать работу ключевых отраслей», заявил на совещании Александр Лукашенко.

«Жизнь показала буквально через месяц-полтора, что мы оказались правы. Сейчас уже все говорят больше об экономике, как будем жить дальше, о том, что 350 миллионов (то ли еще будет) людей в мире будут голодать. А я ведь полтора месяца тому назад ребром поставил вопрос. Сегодня уже никто не критикует за это. Все спохватились: надо экономику поднимать», — отметил он.

«У нас нет иных источников для жизни, кроме труда наших людей. Поэтому экономика прежде всего», — подчеркнул глава государства.

По его словам, несмотря на небольшое падение ВВП, реальные доходы населения за первый квартал выросли на 7,1%. «Это хороший рост. Дай бог по году это сохранить», — добавил Лукашенко.

Следует отметить, что в апреле крупные международные организации пересмотрели свои прогнозы по развитию белорусской экономики в сторону ухудшения. Так, Международный валютный фонд прогнозирует сокращение ВВП Беларуси в 2020 году на 6%, Всемирный банк — на 4%, Евразийский банк развития — на 3,3%.

Белорусские власти пока не пересматривали официальный прогноз на этот год, согласно которому ВВП должен вырасти на 2,8%.