Медики назвали новое осложнение от COVID-19

По мнению доктора медицинских наук Хумана Пура, врача по легочной и интенсивной терапии нью-йоркской клиники Mount Sinai Beth Israel, коронавирус может нарушать свертываемость крови и вызывать тромбы.

Как пишет MedicalXpress , сгустки крови провоцируют дыхательную недостаточность.

Также отмечается, что ситуация осложняется тем, что лечение тромбоза у заразившихся коронавирусом ухудшает переносимость инфекции.

«Мы видим не только возможность образования тромбов в легких», — отмечают медики. Так, у пациентов с COVID-19, которым требуется диализ из-за почечной недостаточности, «их катетеры сворачиваются каждую секунду».

В свою очередь доктор медицинских наук Джин Марраццо, профессор из University of Alabama at Birmingham, отметил, что крошечные сгустки крови также могут быть причиной одного из уникальных симптомов COVID-19: внезапной потери обоняния. Это также может объяснить, почему пациенты, которые, на первый взгляд, чувствуют себя хорошо, внезапно терпят крах.