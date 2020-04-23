Ученые предупредили о радиационных рисках водного пути Е40 для миллионов людей

Строительство водного пути Е40 может повлиять на радиационную ситуацию в регионе. К такому выводу пришла группа ученых, изучивших потенциальные угрозы, которые несет реализация проекта.

Независимое экспертное исследование провела Ассоциация по контролю за радиоактивностью Франции (ACRO) по заказу Франкфуртского зоологического общества.

Водный путь Е40 — судоходная трасса длиной более двух тысяч километров, которую хотят проложить по Висле, Припяти и Днепру, чтобы соединить Балтийское и Черное моря.

Проект предполагает строительство обводного канала в Польше, 6-7 плотин и шлюзов на Припяти, углубительные работы по всему маршруту, чтобы по этим рекам могли ходить многотоннажные суда класса «река—море».

Е40 пройдет в 2,5 километрах от чернобыльских ядерных реакторов, через районы, которые в результате взрыва на ЧАЭС стали одними из самых загрязненных на планете.

Ученые пришли к заключению, что дноуглубительные и инфраструктурные работы в Чернобыльской зоне отчуждения поднимут со дна Киевского водохранилища загрязненные радионуклидами донные отложения, которые Международное агентство по атомной энергии рекомендует не трогать, подвергнут строителей опасным уровням радиации, а миллионы людей ниже по течению — повышенному риску из-за загрязненной радионуклидами воды.

«Принимая во внимание результаты нашего анализа радиоактивности, строительство водного пути E40 через чернобыльскую зону отчуждения не представляется возможным», — отозвался о планах создания Е40 один из авторов исследования, физик-ядерщик и председатель ACRO Дэвид Бойли.

Экологическая общественность из Беларуси, Польши и Украины настаивает на том, что создание и техническое обслуживание Е40 требуют обязательного проведения экологических и радиологических исследований, обоснования проекта и участия заинтересованных сторон и широкой общественности в процессе принятия решений до их реализации.

«Водосборный бассейн Днепра полностью загрязнен из-за аварии на ЧАЭС, а Припять пересекает зону отчуждения и проходит непосредственно рядом с атомной станцией. Более 30 лет спустя уровень остаточного радиоактивного загрязнения всё еще настолько высок, что запрещает жить в расширенной зоне отчуждения и проводить там какие-либо работы: сейчас на этой территории преобладают цезий-137, стронций-90 и различные продукты распада высокотоксичного плутония (америций-241)», — комментирует национальный координатор кампании «Стоп Е40» Ольга Каскевич.

Экологи также обращают внимание, что водный путь E40 не только поставит под угрозу здоровье людей, но и нанесет непоправимый вред крупнейшей природной территории Европы, которую называют европейской Амазонией.

Здесь обитает огромное количество диких животных, крупных млекопитающих, таких как зубр, медведь, рысь, и редчайшие птицы, например, вертлявая камышовка и большой подорлик, находящиеся под угрозой глобального исчезновения. Каждый год Полесье становится транзитной зоной для миллионов перелетных птиц.

«Е40 превратит Вислу, Припять и Днепр в судоходный канал, проходящий по множеству особо охраняемых природных территорий, и отберет у многих редких видов последнее пристанище», — пояснил эксперт общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Сергей Зуенок.