Независимые профсоюзы пожаловались МОТ на привлечение белорусов к субботнику

Глава Белорусского конгресса независимых профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук 23 апреля обратился к генеральному директору Международной организации труда (МОТ) Гаю Райдеру.

Фото со страницы Александра Ярошука в соцсети

В распространенном тексте обращения говорится, что на прошлой неделе Совет министров принял постановление, согласно которому 25 апреля «все предприятия, организации и учреждения Беларуси «на добровольной основе» приглашаются на работу без вознаграждения на своих рабочих местах или в местах выполнения других общественно полезных работ, определенных органами власти».

«Субботники практиковались много лет и неоднократно подвергались критике со стороны представителей независимых профсоюзов и правозащитников в стране и за рубежом, — говорится в документе. — Так называемый «добровольный характер» субботника в условиях краткосрочных трудовых договоров, беспрецедентных ограничений прав белорусских работников, а также жалоб самих работников на назначения и заказы на выполнение работ субботника в белорусских реалиях рассматривается как пример принудительного труда, нарушающий основные конвенции МОТ. В прошлом органы надзора МОТ отмечали использование отказа от участия в субботниках в качестве предлога для увольнения профсоюзных активистов в Беларуси».

Ярошук отметил, что члены свободных и независимых профсоюзов Беларуси, «столкнувшиеся с притеснениями в стране, где принципы свободы объединений не соблюдаются», выражают протест против «намерений правительства, которое, пренебрегая здоровьем и жизнью своих граждан и удовлетворяя свои собственные амбиции, заставит тысячи своих граждан выходить на субботник во время пандемии».

Глава БКДП сообщил, что, по его информации, от предприятий и организаций только одного из двух районов Бобруйска (Могилевская область) к благоустройству в рамках субботника планируется привлечь более 8 тыс. человек.

«Сейчас власти готовят такие биологические бомбы по всей стране, — отметил он. — Наши члены входят в число тех, кто призван участвовать в субботнике. Они боятся, что в случае отказа столкнутся с ответными действиями, как было в прошлом».

«Мы просим МОТ срочно вмешаться в эту ситуацию и настоятельно призываем правительство Беларуси отменить постановление Совета министров № 233 от 16 апреля 2020 года и принять все комплексные меры для предотвращения распространения эпидемии COVID-19», — добавил профсоюзный лидер.

Накануне исполнительный комитет БКДП принял заявление, в котором осудил решение властей провести субботник «в самый разгар эпидемии коронавируса».

Члены исполкома независимого профцентра отметили, что организация мероприятия с участием тысяч людей «станет фактором стремительного распространения этой смертельно опасной болезни», причиной «существенного роста заболеваний и угрозой жизни для многих сограждан».

«Мы также заявляем, что все те, кто поддержал идею проведения субботника и будет участвовать в мобилизации трудящихся на это мероприятие, разделят ответственность с властью за действия, нанесшие непоправимый ущерб жизни и здоровью людей, — говорится в заявлении. — Это относится, прежде всего, к Федерации профсоюзов Беларуси, одобрившей инициативу власти и приступившей к организации субботника. Предупреждаем чиновников ФПБ, что они вместе с властью рано или поздно будут отвечать за содеянное перед белорусским народом».

Исполком БКДП призвал трудящихся к «массовому бойкоту субботника».

По мнению членов руководящего органа профцентра, люди имеют полное право отказаться от участия в нем, поскольку субботник запланирован на выходной день, является добровольным и участие в нем «несет реальную угрозу здоровью и жизни».

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 21 апреля опубликовала рекомендации властям Беларуси по борьбе с COVID-19 по итогам визита миссии ВОЗ в Беларусь 7-11 апреля. Организация призывает Беларусь усилить меры социального дистанцирования, отменить все массовые мероприятия и перевести обучение в онлайн.

Республиканский субботник состоится 25 апреля. Александр Лукашенко во время поездки в Бобруйск заявил, что не видит оснований для его переноса или отмены.