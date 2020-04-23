Анисим просит у людей денег для «Таварыства беларускай мовы»

Общественное объединение «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) обратилось к неравнодушным людям с просьбой о финансовой помощи. Обращение опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» председатель ТБМ Елена Анисим.

«Дорогие друзья! Уважаемые поклонники родного белорусского слова! Обращаюсь к вам с просьбой поддержать деятельность нашей организации, — написала общественный деятель. — Как вы знаете, ТБМ 30 лет остается самым последовательным в плане защиты государственности белорусского языка. Мы проводим много мероприятий по популяризации нашего родного слова, в том числе издаем газеты, несколько журналов, организовываем конференции и многое другое».

«Значительная часть нашей деятельности проводится в офисе ТБМ по улице Румянцева, 13. Этот адрес хорошо известен каждому почитателю родного слова. Мы не занимаемся коммерческой деятельностью, мы полностью волонтерская организация. Поэтому мы не имеем возможности зарабатывать деньги, так как это противоречит уставу. В то же время в плане арендной платы мы не имеем никаких льгот, платим большие деньги. До очередного съезда, который назначен на 18 октября, мы не можем отказаться от нынешнего офиса. Тем более что он помнит первых председателей — любимых наших писателей Нила Гилевича, Геннадия Буравкина», — отметила Анисим.

Реквизиты, по которым можно перечислить деньги на счет ТБМ, опубликованы на сайте объединения.

«Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» основано в 1989 году для поддержки и развития белорусского языка и культуры, а также защиты лингвистических прав граждан. До апреля 1997 года ТБМ возглавлял народный поэт Беларуси Нил Гилевич. Затем в течение двух лет организацией руководил поэт, журналист и дипломат Геннадий Буравкин. Осенью 1999-го председателем ТБМ был избран археолог, историк белорусской архитектуры, преподаватель, политический и общественный деятель Олег Трусов. В октябре 2017 года объединение возглавила ученый, филолог Елена Анисим, которая на тот момент являлась депутатом Палаты представителей Национального собрания шестого созыва.

ТБМ проводит общественные кампании в защиту белорусского языка, оказывает юридическую помощь тем, кто испытывает дискриминацию по языковому признаку, разрабатывает законопроекты, направленные на равноправное сосуществование в стране двух государственных языков (белорусского и русского). Объединение издает два еженедельника и журнал, посвященные белорусскому языку, культуре и языковым правам, проводит тематические языковые семинары, конференции, соревнования и праздники.