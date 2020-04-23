Польша направила Беларуси гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Польша направила партию гуманитарной помощи в Беларусь для борьбы с эпидемией COVID-19.

Как сообщили БелаПАН в польском посольстве в Минске, груз с гуманитарной помощью 23 апреля отправился из Варшавы и 24 апреля прибудет в Беларусь.

Отмечается, что это дезинфицирующие средства (50 тыс. литров), антисептические средства (30 тыс. литров) и хирургические маски (100 тыс. штук).

В официальной передаче гуманитарной помощи приняли участие посол Беларуси в Республике Польша Владимир Чушев, комендант польской Государственной противопожарной службы Анджей Бартковяк, а также заместители министра государственных активов и министра иностранных дел Матей Малецки и Мартин Пшидач.

Дарителями гуманитарной помощи являются государственные предприятия и Министерство здравоохранения Польши, а в качестве посредника при передаче выступил Фонд международной солидарности. Доставку обеспечивает Государственная противопожарная служба.

Получателем гуманитарной помощи является указанный Министерством здравоохранения Беларуси Республиканский центр организации медицинского реагирования в Минске. Часть помощи предназначена для Гродно и Гродненской области — региона, где проживает большинство представителей польской диаспоры.

«Оказывая помощь Беларуси в борьбе с пандемией вируса COVID-19, Польша демонстрирует солидарность соседей и реализует свои обязательства в соответствии с Договором о добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве между Республикой Польша и Республикой Беларусь, подписанным в 1992 году», — говорится в сообщении посольства.

В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. За все время эпидемии умерли 60 пациентов. С недугом смогли справиться 938 пациентов.

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Фото посольства Польши в Беларуси