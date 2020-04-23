Официально: в чернобыльской зоне белорусы болеют также, как и в других регионах страны

Уровень заболеваемости среди проживающих на пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС территориях Беларуси сегодня «ничем не отличается от показателей в других регионах и республике в целом».

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Более того, заявил на пресс-конференции 23 апреля в Минске директор Института радиобиологии Национальной академии наук (НАН) Игорь Чешик, «по многим классам заболеваний, в том числе онкологических, [заболеваемость на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях] даже ниже».

Выравнивание показателей по заболеваемости среди жителей загрязненных радионуклидами территорий и других регионов Чешик связывает с получением чистой сельскохозяйственной продукции на пострадавших землях.

По его словам, это «целый комплекс мероприятий, осуществляемых органами государственного контроля, исполнительными органами и научными подразделениями ведомственных учреждений и Национальной академии наук».

Этот комплекс, заявил ученый, включает в себя «огромную работу, начиная с радиоэкологического мониторинга состояния окружающей среды, радиационного контроля почв, сельскохозяйственной продукции, в том числе мясомолочной промышленности, заканчивая мониторингом здоровья населения».

На прошедшей ранее пресс-конференции начальник отдела соцзащиты и правовой работы департамента МЧС по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Наталья Кахновская сообщила, что на 1 января этого года на территориях Беларуси, загрязненных в результате чернобыльской аварии, проживало 1.103.608 человек, в том числе 217 тыс. несовершеннолетних детей.

Она отметила, что сегодня в стране проживает 9.106 инвалидов вследствие катастрофы на ЧАЭС, в числе которых 6,5 тыс. — непосредственно участники ликвидации последствий аварии, 157 — несовершеннолетние дети.