В Минске у двух монахинь выявлен COVID-19

У двух из 130 насельниц Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске выявлена коронавирусная инфекция COVID-19, сообщается на сайте обители.

«Две сестры обители имеют подтвержденный диагноз «COVID-19» — монахиня Алексия и монахиня Параскева, обе они находятся в больнице, — говорится в сообщении монастыря. — Монахиня Мария, проживавшая с заболевшей монахиней Параскевой, 22 апреля госпитализирована и ожидает результатов анализов. Монахиня Анфиса болела с высокой температурой, прошла обследование, в настоящее время находится в келье, состояние стабильное, результаты анализов ожидаются. Послушница Зинаида болела с высокой температурой, проходила обследование, не была госпитализирована».

«Также у нас есть сестры с сезонной ОРВИ, поэтому в монастыре приняты рекомендуемые меры предосторожности, ежедневно измеряется температура, заболевшие сестры живут отдельно, им оказывается медицинская помощь», — отмечается на сайте обители.

Заявлено также, что у клириков монастыря нет подтвержденной инфекции COVID-19. Один из иереев находится на больничном по иным причинам, у другого воспаление легких, однако «болезнь протекает без осложнений, в связи с чем он, по результатам медицинского осмотра, не нуждается в госпитализации и проходит лечение, находясь на даче».

У двух священников «начальная стадия заболевания — симптомы ОРВИ», однако причины, вызвавшие ее, пока не установлены.

Также сообщается, что 92-летний протоиерей Василий Лесько «действительно находится в реанимации с диагнозом «пневмония», но он не является клириком обители и «в богослужениях поста и Пасхи в монастыре не участвовал».

Кроме того, 23 апреля ряд СМИ сообщил, что в Слонимскую районную больницу доставили несколько десятков студентов Минской духовной семинарии в Жировичах (Гродненская область) в качестве контактов первого уровня лица с подтвержденным COVID-19, имя которого не разглашается.

Ранее секретарь Новогрудской епархии Белорусского экзархата Русской православной церкви протоиерей Анатолий Герасимук сообщил БелаПАН, что 20 апреля архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, наместник Жировичского Свято-Успенского ставропигиального мужского монастыря и ректор Минской духовной семинарии, был госпитализирован с пневмонией. Вызвавшие ее причины пока не известны.

На официальной странице Жировичского монастыря в «Фейсбуке» было опубликовано сообщение о том, что обитель и дома паломников «приостанавливают прием посетителей на период до 10 мая» в связи с «эпидемиологической ситуацией в мире».

В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. За все время эпидемии умерли 60 пациентов. С недугом смогли справиться 938 пациентов.

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