Ученые опровергли главные мифы о сале

Исследователи из Института здоровья (Дрезден) смогли развеять некоторые мифы о сале, которые некоторые гурманы называют любимым продуктом.

Фото с сайта Fountravel.Ru

Ученые пришли к выводу, что оно, кроме вкусовых, обладает еще и полезными свойствами, пишет med-heal.ru .

1. Один жир

Да, отмечают ученые, — это жир. Однако этот продукт представляет собой натуральный компонент, а не ГМО.

Именно по этой причине жир, содержащийся в сале, полностью усваивается организмом, наполняя его необходимой энергией.

2. Сплошной холестерин

Холестерин необходим организму для поддержания его жизнедеятельности. Наличие этого важного соединения способствует образованию клеток крови, являясь частью клеточных мембран.

К тому же, сравнительный анализ, проведенный экспертами Института здоровья показал, что говяжья печень, например, содержит в четытре раза больше холестерина, чем сало.

3. Путь к ожирению

Дрезденские ученые подсчитали, что для насыщения человека достаточно небольшого кусочка сала, так как его просто невозможно употребить много.

При этом даже малого количества продукта становится достаточно для получения ощущения сытости.

Согласно некоторым исследованиям, для переработки одного кусочка сала, организм сжигает столько энергии, сколько человек затрачивает на одну пробежку.

4. Не совместимо с хлебом

Кусочек сала с хлебом, по мнению экспертов, является отличным перекусом, а добавление чеснока поможет предупредить развитие некоторых проблем со здоровьем.