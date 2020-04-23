Независимые профсоюзы выдвинули требования власти

Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП) требует от властей принять меры социальной поддержки людей, пострадавших от экономических проблем вследствие эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сказано в принятом 22 апреля заявлении исполнительного комитета БКДП, «мы с тревогой отмечаем нарастание экономических проблем, вызванных эпидемией, и требуем от властей принятия программы неотложных действий по сохранению рабочих мест, поддержке трудящихся и безработных».

Независимые профсоюзы считают, что «необходимо в кратчайшие сроки принять решение о внесении изменений в систему социальной защиты, переключить ее на поддержку тех, кто остается без источников существования. Наше требование — повышение пособия по безработице до величины минимального потребительского бюджета — 480 рублей».

«Следует безотлагательно принять решение по поддержке малого и среднего бизнеса, внесению изменений в нормативные акты, законы, указы и декреты президента, имеющие целью обеспечение гибкости функционирования сферы трудовых отношений и мобильности рынка труда. Мы настаиваем на отказе от ставшей тормозом практики заключения срочных трудовых контрактов и требуем возврата к бессрочной форме найма, а также отмены декрета президента о так называемых тунеядцах», — говорится в документе.

Исполком БКДП призвал рабочих Беларуси «объединить усилия для защиты своих прав, которые в связи с кризисом еще больше ущемляются», а также потребовать от властей и руководителей «решения всех своих насущных нужд и проблем».

Ассоциация профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» объединяет Белорусский независимый профсоюз, Свободный профсоюз Белорусский, Свободный профсоюз металлистов и Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности.