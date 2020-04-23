В Минске в связи с пандемией закрыта духовная академия
Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации Минская духовная академия в центре столицы закрыта до 10 мая, занятия будут проходить в удаленном режиме, сообщается на сайте высшего духовного учебного заведения.
Кроме того, до той же даты закрыт домовой храм академии в честь святителя Кирилла Туровского.
В то же время по воскресеньям в храме будет совершаться литургия, но без участия прихожан.
Приход академического храма просит верующих «в это непростое время оказать поддержку посильной жертвой».
Минская духовная академия была создана в 1996 году. До 2015 года располагалась на территории Свято-Успенского ставропигиального мужского монастыря в Жировичах (Гродненская область), а после и до сих пор — в комплексе зданий Духовно-образовательного центра Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) в центре Минска.
В академии готовят духовно-педагогические кадры высшей квалификации в области богословия, церковной истории и канонического права для служения в епархиальных и синодальных учреждениях, а также иных организациях БПЦ.
В состав ученого совета академии среди прочих входит митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси.
Ранее сообщалось, что у двух из 130 насельниц Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске выявлена коронавирусная инфекция, вызывающая заболевание COVID-19.
В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. За все время эпидемии умерли 60 пациентов. С недугом смогли справиться 938 пациентов.
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