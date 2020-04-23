В Дрогичинском районе в деревне Старомлын сгорело 12 строений

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Сильный пожар в Дрогичинском районе продолжает бушевать.

Фото МЧС

По информации МЧС, огонь в деревне Старомлын уничтожены 12 строений (семь домов для сезонного проживания, часть совсем нежилые и пять хозпостроек).

Как отметили спасатели, пострадавших нет. Угрозы людям нет. Ликвидация пожара продолжается.

В МЧС отметили, что очагом возгорания стало болото в заказнике «Споровский» между Дрогичинским и Березовским районами. В последнем спасатели оперативно справились с огнем.

Ранее сообщалось, что пожар попал на камеру видеорегистратора.
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Тэги: пожар Город: Дрогичин

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