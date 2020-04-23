Монахи, советские воины, жертвы репрессий? До сих пор неизвестно, кому принадлежат останки, найденные на улице Флерова в Орше

Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета (МОСК) отказал в возбуждении уголовного дела по фактам обнаружения в июле-августе 2019 года человеческих останков во дворах домов №№ 3, 7, 7А и 14 по ул. Флерова в Орше.

Такой ответ за подписью следователя Оршанского МОСК Д.А. Баранова получил координатор общественной кампании «Забітыя, але не забытыя», потомок расстрелянных в Орше Игорь Станкевич.

Основанием для отказа является п. 1. ч. 1 ст. 29 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Беларусь, в котором говорится, что уголовное дело не может быть возбуждено «за отсутствием общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом».

Отказано потомку репрессированных и в предоставлении информации о количестве человек, останки которых были обнаружены, а также о результатах медико-криминалистической экспертизы, т.к. в соответствии со ст. 178-1 УПК Станкевич «не входит в круг лиц, наделенных правом ознакомления с материалами проверки по заявлению или сообщению о преступлении».

Информация об обнаружении человеческих останков на улице Флерова в Орше появилась в официальной группе УВД Витебского облисполкома 2 августа прошлого года. Пресс-служба УВД информировала, что первое сообщение об обнаружении костных останков на улице Флерова поступило в Оршанское РУВД 21 июля. Они были обнаружены во время ремонтных работ на теплотрассе.

На место несколько раз выезжала следственно-оперативная группа. Останки были осмотрены и изъяты. Медико-криминалистическая экспертиза должна была определить предположительную давность захоронения. Пресс-служба сообщала, что аналогичные вызовы поступали еще несколько раз. По факту обнаружения человеческих костей Оршанским МОСК проводилась следственная проверка, по ее результатам должно было быть принято процессуальное решение.

Оршанский краевед Юрка Коптик предполагает, что в этом районе могли быть захоронения монахов расположенного неподалеку Кутеинского монастыря или советских воинов, погибших здесь в 1941 году.

«Не исключено, что это могли быть и останки советских граждан, которых НКВД расстреливал здесь в 1930-е годы. Одна из «дорог смерти» тогда проходила по расположенному неподалеку Могилевскому шоссе. А сами расстрелы, как нам известно из акта официальной комиссии 1982 года, производились в лесу возле деревни Поддубцы (ныне Понизовье). О массовых расстрелах в этом лесу также говорится и в книге «Память» Орши и Оршанского района», — рассказывает координатор общественной кампании «Забітыя, але не забытыя» и инициативы, объединяющей потомков репрессированных «Кобыляки. Расстреляны в Орше» Игорь Станкевич.

Именно поэтому в марте этого года он направил запрос с просьбой предоставить информацию о результатах экспертизы.