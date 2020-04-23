Премьеры государств ЕАЭС не договорились по ценам на услуги по транспортировке газа

Межправительственный совет Евразийского экономического союза на внеочередном заседании с участием премьер-министров государств ЕАЭС не смог договориться по ценам на услуги по транспортировке газа.

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Как сообщает пресс-служба ЕЭК, на заседании совета, которое прошло 23 апреля в формате видеоконференции, были рассмотрены последние несогласованные вопросы проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

По трем вопросам Межправсовет принял формулировки, выработанные членами Совета ЕЭК 20 и 22 апреля.

Оставшийся вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС будет решаться на уровне глав государств союза, отметили в ЕЭК.

«Согласованы позиции сторон по трем вопросам — очень спорным, трудным, но нашли консенсус. Первое — это либерализация международных автомобильных перевозок. Второе — выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию. Третья группа вопросов — о сотрудничестве в области здравоохранения», — отметил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

«По вопросу тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа союза было проведено также несколько рассмотрений. Согласованного решения, формулировок, к сожалению, не выработано», — констатировал Мясникович.

Члены Межправсовета представили позиции по этому вопросу, после чего было решено вынести его на рассмотрение Высшего евразийского экономического совета.

Планируется, что на очередном заседании 19 мая главы государств союза утвердят Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Проведение следующего заседания Межправсовета запланировано в июле в Минске.

Александр Лукашенко на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась 14 апреля в режиме видеоконференции, обратился к президенту РФ с просьбой в жатые сроки рассмотреть вопрос цен на российский газ для Беларуси: «Мое особое обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос».

«В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — заявил белорусский руководитель.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко о необходимости более гибких цен на газ в условиях пандемии коронавируса, заявил, что вопрос о цене на российский газ в ЕАЭС будет прорабатываться на экспертном уровне.

«Это вопрос для переговоров на экспертном уровне в ЕАЭС. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться. Он будет прорабатываться», — сказал Песков журналистам 15 апреля.