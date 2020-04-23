Легенда мирового рока The Rolling Stones выпустила новый клип

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones (дата создания 12 июля 1962 года) представила премьеру своего нового клипа.

Ролик на песню Living In A Ghost Town («Жизнь в городе-призраке») опубликован 23 апреля на официальном Youtube-канале «Роллингов».

Как отметил фронтмен группы Мик Джаггер, композиция была записана в пролом году, но была доработана «в самоизоляции».

В песне говорится, что ранее «жизнь была прекрасна, а теперь мы все заперты и живем в городах-призраках».

The Rolling Stones в 60-е годы была главным конкурентом The Beatles, но, в отличие от ливерпульской четверки, не распалась и продолжила как выпуск новых альбомов, так и концертные выступления.

«Роллинги» считаются одним из самых успешных коллективов за всю истории рок-музыки. 21 композиция группы входила в первую десятку хит-парадов Великобритании, причем восемь из них поднимались на самую вершину.