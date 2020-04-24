«Зачем запирали людей в квартиры? Они там побыли, как в тюрьме». Лукашенко раскритиковал опыт Европы по изоляции людей

Александр Лукашенко на совещании 23 апреля раскритиковал опыт Европы по изоляции людей в период пандемии и предупредил о второй волне эпидемии коронавируса COVID-19.

Пустынный Лондон / Фото Николая Халезина

«Опыт Западной Европы. Они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей, так? Так. И это метод, нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400-600 человек в сутки. То есть коронавирус — если это коронавирус — бушует, так? Так. Они сейчас начали открываться, это и в России, и выпускать людей на улицы. А там же еще больные коронавирусом, люди мрут в таких количествах», — заявил Лукашенко, высказывания которого передал телеканал СТВ.

«И вот они вышли из этой изоляции (не самоизоляции, от этой изоляции государственной) ослабленные. Не видели белого света. И главное — психически перенапряжены. И столкнулись с теми болезнями, вирусами, которые еще бродят в Италии, Испании, Франции и так далее. Что произойдет? Произойдет вторая волна, и эти люди ослабшие, вышедшие из этих квартир затхлых, домов отдыха и прочее, получат вот этот вирус. А он стоит, он ждет, ждет своей жертвы», — уверен глава государства.

«Тогда встает вопрос:, вышли и заразились. И вторую волну получили. Может быть, уже это поняли там и потихоньку начали освобождать экономику, людей, детские сады. Вы видите, как это происходит. Встает вопрос: зачем это тогда делали? Для того, чтобы ослабить людей, ослабить у них иммунитет и потом их заразить?» — задался вопросом Лукашенко.

Он также вновь заявил, что «в Беларуси нет ни одного умершего человека чисто от коронавируса». «Ну нет таких людей. Каждые сутки утром мне докладывают по погибшим людям за сутки. Слава богу, что там один, два, три. Редко случай был, что там четыре человека. И когда я смотрю — я не образно говорю, я дословно говорю — на полстраницы диагноз. Это букет болезней», — подчеркнул глава государства.

«Из этого нам после всех эти пандемий придется делать соответствующие выводы. Нам надо будет вернуться к образу жизни наших людей, если мы хотим жить нормально, а не пребывать в стационаре на лечении», — считает белорусский руководитель.

В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. За все время эпидемии умерли 60 пациентов. С недугом смогли справиться 938 пациентов.

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Главное о коронавирусе: