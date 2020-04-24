COVID-19. Как правильно посещать магазин в условиях пандемии
Хорошо известный многим жителям постсоветского пространства украинский доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале ведет ликбез по поводу короновируса нового типа, вызывающего заболеваемость COVID-19.
Очередной выпуск он посвятил походу в магазин в условиях пандемии.
Как отмечает специалист, перед тем, как идти за покупками, необходимо составить четкий список товаров, которые вам необходимы.
Кроме этого, рекомендует Комаровский, лучше всего посетить «свой» маркет, в котором вы бывали достаточно часто — это сократит время пребывания в торговом зале, так как вы знаете где и какой товар находится.
Также необходимо планировать время посещения. Предпочтительно будет отказаться от похода в час пик.
Хорошо иметь при себе антисептик, так как не в каждом магазине они находятся в свободном доступе, соблюдать минимальную дистанцию от других людей в 1-1,5 метра.
«Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения», — резюмировал доктор.
Ранее кандидат медицинский наук, доктор Владимир Зайцев назвал пятерку мест, где быстрее всего можно заразиться инфекцией.
В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. За все время эпидемии умерли 60 пациентов. С недугом смогли справиться 938 пациентов.
Только самые важные новости в наших каналах в
Главное о коронавирусе:
- «Заразится большая часть населения». Врачи обратились к белорусам
- Всё о защитных масках: кому их надо носить и какую выбрать
- Семь вопросов о COVID-19, на которые уже есть ответы
- Симптомы коронавируса – и что делать, если вы заболели
- По полочкам. Как уберечься от коронавируса
- Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Полная хроника событий