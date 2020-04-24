Фотофакт. В центре Минска появился еще один мурал — на Мясникова, 17

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Мурал с изображением девочки на фоне гравюры старого Минска появился на торце одного из домов в центре города, на пересечении улиц Мясникова и Немига.

Мурал нарисовал белорусский художник Александр Благий по инициативе благотворительного проекта Aspire. С финансированием помогла международная ИТ-компания Sуnesis.

Идея подарить городу Минску еще один уникальный стрит-арт возникла у ребят за чаем. 10 месяцев

На необходимые согласования, разработку макета, подготовительные работы и поиск партнеров у авторов проекта ушло десять месяцев.

«В основе арт-объекта — гравюра с изображением Минска, датированная 1772 годом. Она была обнаружена польской исследовательницей в Краковской библиотеке. В сюжет я добавил гербовую печать, полученную нашим городом после принятия Магдебургского права, и девочку в ярких носках и шарфе — этот образ родился в голове. Это ее родной город, она чувствует себя здесь уютно, как дома. Чем девочка увлекается, как ее зовут, не придумывал. Пусть решают прохожие, жители и гости Минска», — рассказал Александр Благий.

 

Фото предоставлены aspire.by
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Тэги: мурал стрит-арт Персона: Александр Благий Город: Минск

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