Венедиктов считает, что Лукашенко лукавит по поводу коронавируса
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, считает, что Александр Лукашенко ведет политическую игру в вопросе коронавируса.
«Не понимаю, что происходит в Беларуси», — признался главред в эфире программы
Он рассказал, что переписывается с пресс-секретарем официального белорусского лидера Натальей Эйсмонт.
«Не понимаю тактику, выбранную Александром Григорьевичем, но опять же не уверен, что мы хорошо понимаем статистику», — заметил Венедиктов.
Главред вспомнил слова Лукашенко о том, что в Беларуси никто не умер от COVID-19, а все умерли от сопутствующих болезней.
«Это так и не так, потому что не было бы коронавируса, как триггера, как спускового крючка, они были бы живы. Поэтому это известное такое политическое движение», — считает руководитель «Эхо Москвы».
В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. За все время эпидемии умерли 60 пациентов. С недугом смогли справиться 938 пациентов.
Только самые важные новости в наших каналах в
Главное о коронавирусе:
- «Заразится большая часть населения». Врачи обратились к белорусам
- Всё о защитных масках: кому их надо носить и какую выбрать
- Семь вопросов о COVID-19, на которые уже есть ответы
- Симптомы коронавируса – и что делать, если вы заболели
- По полочкам. Как уберечься от коронавируса
- Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Полная хроника событий