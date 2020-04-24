Венедиктов считает, что Лукашенко лукавит по поводу коронавируса

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, считает, что Александр Лукашенко ведет политическую игру в вопросе коронавируса.

Фото пресс-службы президента

«Не понимаю, что происходит в Беларуси», — признался главред в эфире программы «#дайДудя» .

Он рассказал, что переписывается с пресс-секретарем официального белорусского лидера Натальей Эйсмонт.

«Не понимаю тактику, выбранную Александром Григорьевичем, но опять же не уверен, что мы хорошо понимаем статистику», — заметил Венедиктов.

Главред вспомнил слова Лукашенко о том, что в Беларуси никто не умер от COVID-19, а все умерли от сопутствующих болезней.

«Это так и не так, потому что не было бы коронавируса, как триггера, как спускового крючка, они были бы живы. Поэтому это известное такое политическое движение», — считает руководитель «Эхо Москвы».

В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. За все время эпидемии умерли 60 пациентов. С недугом смогли справиться 938 пациентов.

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