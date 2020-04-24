В агрогородке под Гродно на пожаре погибли двое мужчин

Жизни двух мужчин забрал огонь в агрогородке Подлабенье (Гродненский район) на кануне вечером.

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Как сообщили в региональном управлении МЧС, при тушении пожара в квартире по улице Солнечной спасатели обнаружили тела 52-летнего хозяина жилища и его 53-летнего гостя.

Всего за минувшие дежурные сутки на пожарах страны погибли шесть человек.

Кроме Гродненщины беда постучалась в дома в Борисовском, Докшицком, Чаусском и Червеньском районах.

По данным МЧС, с начала года огонь забрал жизни 264 человек (за аналогичный период 2019-го — 209).