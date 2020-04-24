В Корме из-за COVID-19 фабрику закрыли на карантин

В Корме (Гомельская область) закрыта на карантин текстильное предприятие — филиал №2 ОАО «Речицкий текстиль».

Фото с сайта ura.ru носит иллюстративный характер

Как сообщили БелаПАН в администрации ОАО «Речицкий тексиль», как минимум у четырех работников филиала в Корме выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Ссотрудники предприятия в Корме отправлены на карантин с понедельника, 20 апреля.

«На данный момент на предприятии в Корме остались работать шесть человек — пять охранников и одна продавец фирменного магазина, которая не контактировала с инфицированными»,— добавили в администрации ОАО «Речицкий текстиль».

По информации официального сайта предприятия, филиал № 2 ОАО «Речицкий текстиль» в Корме является структурным подразделением ведущего предприятия Беларуси по выпуску текстильных изделий бытового назначения и основного производителя махровых изделий в Беларуси. Последние официальные данные по инфицируемым коронавирусом в Гомельской области Минздрав озвучивал 20 апреля. Сообщалось, что в Гомельской области COVID-19 зафиксирован у 322 человек.

Вспышка коронавируса зафиксированы у медиков Гомельской области. Заболели медицинские работники (врачи, медсестры, фельдшеры скорой помощи и санитарки) в Буда-Кошелевской ЦРБ. Одна из фельдшеров скорой помощи, 45-летняя женщина, умерла 20 апреля. 22 апреля ее похоронили. В гомельские больницы с двухстронней пневмонией госпитализированы работница пищеблока больницы и инженер-программист учреждения охраны здоровья, который сейчас находится в тяжелом состоянии в Гомельской туберкулезной больнице. Об этом БелаПАН сообщили коллеги заболевших медиков.

Заразились СOVID-19 также медики из Октябрьского. Всего в районе, по данным районной газеты «Чырвоны Кастрычнік», зафиксировано 28 случаев коронавируса.

В Беларуси на 23 апреля зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. За все время эпидемии умерли 60 пациентов. С недугом смогли справиться 938 пациентов.

Минздрав уже несколько дней не сообщает цифры заболевших по областям и Минску, а также количестве больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания».

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Главное о коронавирусе: