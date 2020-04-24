Единственный в Европе чемпионат продолжается: Кучук с минским «Динамо»  открывают шестой тур

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Двумя матчами сегодня стартует шестой тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Любопытно будет взглянуть на матч-открытие тура, в котором на тренерском мостике дебютирует новый наставник минского «Динамо» Леонид Кучук.

24.04.

  • «Смолевичи» — «Динамо-Минск» (начало в 18:00, Борисов, Городской стадион);
  • «Неман» — «Энергетик-БГУ» (20:00, ЦСК «Неман»).

25.04.

  • «Славия» — «Минск» (15:00, стадион «Юность»);
  • «Городея» — БАТЭ (17:00, стадион «Городея»);
  • «Динамо-Брест» — «Шахтер» (19:00, ОСК «Брестский»).

26.04.

  • «Слуцк» — «Белшина» (14:00, Городской стадион);
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» (16:00, стадион «Торпедо»);
  • «Ислочь» — «Витебск» (18:00, стадион ФК «Минск»).

В настоящее время турнирное положение выглядит следующим образом:

  1. Слуцк — 10;
  2. Торпедо-БелАЗ — 10;
  3. Витебск — 10;
  4. Городея — 9;
  5. Ислочь — 9;
  6. Энергетик-БГУ — 9;
  7. Славия — 7;
  8. БАТЭ — 7;
  9. Рух — 7;
  10. Динамо (Бр) — 7;
  11. Минск — 6;
  12. Динамо (Мн) — 6;
  13. Шахтер — 5;
  14. Неман — 5
  15. Смолевичи — 3;
  16. Белшина — 2.
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Тэги: футбол-Беларусь

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