Единственный в Европе чемпионат продолжается: Кучук с минским «Динамо»  открывают шестой тур

Двумя матчами сегодня стартует шестой тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Любопытно будет взглянуть на матч-открытие тура, в котором на тренерском мостике дебютирует новый наставник минского «Динамо» Леонид Кучук.

24.04.

«Смолевичи» — «Динамо-Минск» (начало в 18:00, Борисов, Городской стадион);

«Неман» — «Энергетик-БГУ» (20:00, ЦСК «Неман»).

25.04.

«Славия» — «Минск» (15:00, стадион «Юность»);

«Городея» — БАТЭ (17:00, стадион «Городея»);

«Динамо-Брест» — «Шахтер» (19:00, ОСК «Брестский»).

26.04.

«Слуцк» — «Белшина» (14:00, Городской стадион);

«Торпедо-БелАЗ» — «Рух» (16:00, стадион «Торпедо»);

«Ислочь» — «Витебск» (18:00, стадион ФК «Минск»).

В настоящее время турнирное положение выглядит следующим образом: