Единственный в Европе чемпионат продолжается: Кучук с минским «Динамо» открывают шестой тур
Двумя матчами сегодня стартует шестой тур чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Любопытно будет взглянуть на матч-открытие тура, в котором на тренерском мостике дебютирует новый наставник минского «Динамо» Леонид Кучук.
24.04.
- «Смолевичи» — «Динамо-Минск» (начало в 18:00, Борисов, Городской стадион);
- «Неман» — «Энергетик-БГУ» (20:00, ЦСК «Неман»).
25.04.
- «Славия» — «Минск» (15:00, стадион «Юность»);
- «Городея» — БАТЭ (17:00, стадион «Городея»);
- «Динамо-Брест» — «Шахтер» (19:00, ОСК «Брестский»).
26.04.
- «Слуцк» — «Белшина» (14:00, Городской стадион);
- «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» (16:00, стадион «Торпедо»);
- «Ислочь» — «Витебск» (18:00, стадион ФК «Минск»).
В настоящее время турнирное положение выглядит следующим образом:
- Слуцк — 10;
- Торпедо-БелАЗ — 10;
- Витебск — 10;
- Городея — 9;
- Ислочь — 9;
- Энергетик-БГУ — 9;
- Славия — 7;
- БАТЭ — 7;
- Рух — 7;
- Динамо (Бр) — 7;
- Минск — 6;
- Динамо (Мн) — 6;
- Шахтер — 5;
- Неман — 5
- Смолевичи — 3;
- Белшина — 2.