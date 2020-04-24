США угрожают: Китай ответит за SARS-CoV-2

Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео заявил, что руководство Китая будет отвечать за предполагаемое сокрытие информации о вспышке коронавирусной инфекции COVID-19.

Он считает, что позиция замалчивания со стороны властей КНР привело к огромному числу смертей.

Помпео отметил, что мировая и американская экономики имеют большие проблемы из-за пандемии, передает Fox News .

«КПК [Компартия Китая] заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США», — сказал глава Госдепа, заметив, что пока не знает, в какой форме это будет сделано.