США угрожают: Китай ответит за SARS-CoV-2

/ Мир
Просмотров: 171

Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео заявил, что руководство Китая будет отвечать за предполагаемое сокрытие информации о вспышке коронавирусной инфекции COVID-19.

Он считает, что позиция замалчивания со стороны властей КНР привело к огромному числу смертей.

Помпео отметил, что мировая и американская экономики имеют большие проблемы из-за пандемии, передает Fox News.

«КПК [Компартия Китая] заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США», — сказал глава Госдепа, заметив, что пока не знает, в какой форме это будет сделано.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США коронавирус COVID-19 США-Китай Персона: Майк Помпео

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко уже увидел вирус и даже не исключает худшего

Лукашенко уже увидел вирус и даже не исключает худшего

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Семь вопросов о COVID-19, на которые уже есть ответы

Семь вопросов о COVID-19, на которые уже есть ответы

СOVID-19. За нарушение режима самоизоляции в Беларуси уже штрафуют

СOVID-19. За нарушение режима самоизоляции в Беларуси уже штрафуют