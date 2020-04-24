Лукашенко проведет сегодня совещание по лесу

Александр Лукашенко проведет сегодня совещание.

Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщает «Пул первого», темой обсуждения станет положение дел в лесной отрасли.

Напомним, накануне глава государства принял ряд кадровых решений, одним из которых было согласование Михаила Касько на должность главы Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (Беллесбумпром). Чиновник до этого занимал должность заместителя председателя концерна.

Напомним, 23 мая 2019-го на встрече с вице-премьером Владимиром Дворником и председателем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым он заметил, что часто бывает в лесу и видит, как работают лесники.

«Ни по посадкам, ни вовремя спилить спелый лес для того, чтобы его переработать, ни дорог… В общем, мало порядка. Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы. Я уже не говорю про экономику. Это хорошее сырье. А вы там напилили где-то леса, даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать», — заявлял тогда Лукашенко.

Напомним, во время поездки в Бобруйск, отвечая на вопрос журналиста о предстоящем субботнике, Александр Лукашенко заявил, что на выходных будет находиться в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС: «Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим».

Республиканский субботник состоится 25 апреля. Глава государства не видит оснований для его переноса или отмены.