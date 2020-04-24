В Вилейке из окна многоэтажки выпал девятимесячный ребенок
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Девятимесячный ребенок серьезно пострадал в результате падения из окна одной из многоэтажек Вилейки.
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По словам правоохранителя, женщина уложила сына спать в люльку и поставила ее на письменный стол у окна. Она приоткрыла створку для проветривания и ушла в другую комнату заниматься домашними делами.
Проснувшись, мальчик выбрался из люльки, подполз к окну и выпал со второго этажа.
В настоящее время ребенок находится под присмотром врачей — его жизни в настоящее время ничего не угрожает.