В Вилейке из окна многоэтажки выпал девятимесячный ребенок

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Девятимесячный ребенок серьезно пострадал в результате падения из окна одной из многоэтажек Вилейки.

Фото с сайта АиФ

Как сообщил МЛЫН.BY, замначальника РОВД Николай Мягков, происшествие случилось на улице Независимости.

По словам правоохранителя, женщина уложила сына спать в люльку и поставила ее на письменный стол у окна. Она приоткрыла створку для проветривания и ушла в другую комнату заниматься домашними делами.

Проснувшись, мальчик выбрался из люльки, подполз к окну и выпал со второго этажа.

В настоящее время ребенок находится под присмотром врачей — его жизни в настоящее время ничего не угрожает.
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Тэги: детский травматизм выпал из окна Персона: Николай Мягков Город: Вилейка

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