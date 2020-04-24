В Вилейке из окна многоэтажки выпал девятимесячный ребенок

Девятимесячный ребенок серьезно пострадал в результате падения из окна одной из многоэтажек Вилейки.

Фото с сайта АиФ

Как сообщил МЛЫН.BY , замначальника РОВД Николай Мягков, происшествие случилось на улице Независимости.

По словам правоохранителя, женщина уложила сына спать в люльку и поставила ее на письменный стол у окна. Она приоткрыла створку для проветривания и ушла в другую комнату заниматься домашними делами.

Проснувшись, мальчик выбрался из люльки, подполз к окну и выпал со второго этажа.

В настоящее время ребенок находится под присмотром врачей — его жизни в настоящее время ничего не угрожает.