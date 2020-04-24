«Власть угрожала, что заберет детей». Ольга Чайчиц объяснила прошение политубежища в США

Белорусская журналистка Ольга Чайчиц объяснила решение попросить политическое убежище в США.

Фото со страницы Ольги Чайчиц в соцсети

Ранее Naviny.by писали, что она с мужем Андреем Козелом (ранее работали на телеканале «Белсат») уехали за океан и попросили у властей США политубежище.

Как рассказала Чайчиц в своем youtube-канале, за время работы на «Белсате» ее неоднократно вызывали в милицию и прокуратуру, выносили предупреждения за работу на иностранное СМИ без аккредитации.

«Затем власти придумали способ судить нас по статье 22.9 [КоАП] за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ, — сказала Чайчиц. — По этой статье предусмотрены большие штрафы — от 20 до 50 базовых величин. Чаще всего давали штрафы в размере около 500 евро. Меня так судили постоянно. У меня было по несколько судов в месяц. Это были огромные суммы».

Так же судили и ее мужа, отметила журналистка. «У нас навалилась целая куча этих штрафов, и у меня, и у мужа. Мы просто не успевали их оплачивать. Приехали судебные исполнители описывать наше имущество. Начали угрожать, что заберут детей. Я понимала, что эта угроза очень легко могла быть исполнена», — сказала Чайчиц.

Она подчеркнула, что причиной переезда в США стало преследование и давление на ее семью.

Журналистка рассказала, что она с мужем и детьми уехали в США четыре месяца назад и в настоящее время находятся в Сарасоте (Флорида). Супруги подали документы на получение политического убежища, но из-за ситуации с коронавирусом пока неизвестно, когда может быть принято решение по их делу.

«Была не уверена вообще, примут ли у нас документы, потому что сейчас не работают офисы миграционные из-за коронавируса, не проводятся встречи для сбора отпечатков пальцев, не проводятся интервью. Все это перенесено на неопределенное время», — добавила Чайчиц.