Лукашенко спустя год вновь говорит о безобразном отношении к лесу

В ходе совещания по рассмотрению проекта указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины» Александр Лукашенко отметил, что в лесу нет порядка.

Фото ru.freepik.com

Он подчеркнул, что лес — «это наше богатство», но отношение к нему не на уровне: «К этому богатству мы относимся порой, а, может быть, зачастую безобразно».

По его словам, если бы в Беларуси к природе относились ответственно и с уважением, то «мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли».

Такое мнение он обосновал тем, что это не только богатство, это «здоровье наших людей».

«У нас почти половина территории — это леса и болота. Болот немало и, как оказывается, это тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота — они главный источник кислорода», — подчеркнул Лукашенко.

В мероприятии принимают участие вице-премьеры Владимир Дворник и Юрий Назаров, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа и глава КГК Леонид Анфимов.

Напомним, 23 мая 2019-го на встрече с вице-премьером Владимиром Дворником и председателем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым он заметил, что часто бывает в лесу и видит, как работают лесники.

«Ни по посадкам, ни вовремя спилить спелый лес для того, чтобы его переработать, ни дорог… В общем, мало порядка. Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы. Я уже не говорю про экономику. Это хорошее сырье. А вы там напилили где-то леса, даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать», — заявлял тогда Лукашенко.