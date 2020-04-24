Американские ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через секс
Во время пандемии многие люди перешли на самоизоляцию и лишь изредка выходят на улицу.
Из-за того, что пары находятся в «четырех стенах» на протяжении 24 часов нередко возникают конфликты в семьях.
Многих интересует вопрос: можно ли заразиться новым коранавирусом, занимаясь с партнером сексом.
По данным ученых из Медуниверситета штата Юта, которые исследовали мужчин из Китая, переболевших COVID-19, признаков коронавируса в семенной жидкости и яичках у обследуемых выявлено не было.
«Несмотря на то, что в исследовании принимало участие не большое количество добровольцев, установлена крайне маловероятная возможность заражения коронавирусом при половых контактах», — отметили исследователи.
Данное исследование, подчеркнули эксперты, является достаточно актуальным, так как позволило исключить вероятность заражения COVID-19 во время занятий любовью.
«Этот результат имеет достаточно важное значение. Ведь подтверждение того, что COVID-19 может передаваться при половых контактах, привело бы к серьёзным проблемам в лечении и профилактике этого заболевания, которое так же негативно отразилось бы на репродуктивном здоровье людей», — приводит