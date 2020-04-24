Американские ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через секс

Во время пандемии многие люди перешли на самоизоляцию и лишь изредка выходят на улицу.

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Из-за того, что пары находятся в «четырех стенах» на протяжении 24 часов нередко возникают конфликты в семьях.

Многих интересует вопрос: можно ли заразиться новым коранавирусом, занимаясь с партнером сексом.

По данным ученых из Медуниверситета штата Юта, которые исследовали мужчин из Китая, переболевших COVID-19, признаков коронавируса в семенной жидкости и яичках у обследуемых выявлено не было.

«Несмотря на то, что в исследовании принимало участие не большое количество добровольцев, установлена крайне маловероятная возможность заражения коронавирусом при половых контактах», — отметили исследователи.

Данное исследование, подчеркнули эксперты, является достаточно актуальным, так как позволило исключить вероятность заражения COVID-19 во время занятий любовью.