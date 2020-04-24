Фотофакт. От «Мерседеса» осталась груда металлолома — мужчина погиб, женщина в реанимации

/ Происшествия
Просмотров: 803

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью на улице Первомайской в Могилеве.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, «Мерседес» врезался в металлическое ограждение и световую опору.

Удар оказался такой силы, что легковушку «разорвало на две части», а находившихся в авто двух человек «выбросило из салона».

Травмы, полученные мужчиной, оказались смертельными — он скончался на месте. Его спутница в настоящее время находится в реанимации.

В ГАИ отметили, что на данном участке дорог из-за ремонта у становлено скоростное ограничение в 40 км/ч.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Могилев

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?