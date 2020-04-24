Фотофакт. От «Мерседеса» осталась груда металлолома — мужчина погиб, женщина в реанимации
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью на улице Первомайской в Могилеве.
Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, «Мерседес» врезался в металлическое ограждение и световую опору.
Удар оказался такой силы, что легковушку «разорвало на две части», а находившихся в авто двух человек «выбросило из салона».
Травмы, полученные мужчиной, оказались смертельными — он скончался на месте. Его спутница в настоящее время находится в реанимации.
В ГАИ отметили, что на данном участке дорог из-за ремонта у становлено скоростное ограничение в 40 км/ч.