Биржа: доллар и евро сдали позиции на торгах 24 апреля

Американская и европейская валюты сдали свои позиции по итогам торгов на БВФБ в пятницу, 24 апреля.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии со следующими показателями:

евро: -0,0175 пункта (0,66%) — 2,647 белорусского рубля;

доллар: -0,0056 пункта (-0,23%) — 2,4631 белорусского рубля;

российский рубль: +0,0056 пункта (+0,38%) — 3,2974 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent держится около 22 долларов за баррель. На этом фоне российская валюта укрепилась — к 12.30 котировки пары доллар/рубль были на отметке 74,61 рубля.

Национальный банк Беларуси в мартовском комментарии ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.

В марте регулятор потратил 865,5 млн долларов на валютные интервенции для поддержки курса белорусского рубля. За первый месяц весны белорусский рубль ослаб к корзине иностранных валют на 6,6%. По отношению к доллару национальная валюта за месяц потеряла 15,5% стоимости, к евро — 15,3%, к российскому рублю — укрепилась на 1,5%.

7 апреля главный банк страны сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси сократились за март на 1 млрд 18,4 млн долларов, или на 11,6%, и составили на 1 апреля 7,79 млрд долларов.