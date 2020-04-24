Лукашенко «завернул» проект указа о лесном хозяйстве

Александр Лукашенко отправил на доработку проект указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины». Такое решение было принято 24 апреля по итогам обсуждения документа.

Фото пресс-службы президента

В совещании принимали участие вице-премьеры Владимир Дворник и Юрий Назаров, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

«Глава государства, подробно ознакомившись с документом и заслушав доклады о предлагаемых изменениях, поручил доработать проект указа и в течение ближайшего времени вновь внести его на рассмотрение», — сообщает пресс-служба президента.

Как сообщалось ранее, Лукашенко интересовался, какие конкретно предлагаются изменения, и почему сегодня нельзя работать по существующим правилам.

«Если мы придем к общему мнению, и это будет выгодно и лучше для нашей экономики и людей, мы эту систему или поменяем, или подремонтируем, усовершенствуем, — сказал он. — Но цель одна — мы не должны по-варварски относиться к лесным ресурсам, к лесу, природе. И, во-вторых, все, что мы сделаем, должно быть в плюс — в денежном выражении, для бюджета, для людей, страны. То есть все должно быть не во вред и принести пользу».

Назаров пояснил, что правила действуют с 2007 года. Сегодня некоторые их положения отрицательно сказываются на работе модернизированных деревообрабатывающих предприятий и эффективности лесохозяйственной отрасли в целом, поэтому действующую систему нужно подстроить под реалии. Речь идет о торговле лесными ресурсами на внутреннем рынке.

«Вы ко мне по внешнему рынку даже не приходите, — предупредил Лукашенко. — На внешний рынок мы должны продавать продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью. Чтобы не получилось так, что вы доску сделаете и продадите в Германию, Словакию или еще куда-нибудь, а они из этой доски сделают мебель и продадут нашей стране. Мы сами должны делать, насколько это возможно. Я понимаю, что мы не все можем переработать и продать готовое с высочайшей добавленной стоимостью. Но последние случаи говорят о том, что многое можем. Вплоть до того, что во Францию начали поставлять готовые дома».

Как пояснила пресс-служба президента, доходы лесного хозяйства снижает сдерживание цен на древесину для обеспечения сырьем производств, которые были модернизированы с привлечением кредитов под гарантии правительства.

«Что касается работы самих предприятий, то у них нет возможности стабильно покупать древесину из-за повышенного спроса на рынке: брендовые инвесторы выкупают сырье по более высоким ценам. Таким образом, экономическая эффективность модернизированных предприятий в условиях растущих цен и при необходимости возврата кредитов значительно снижается, — говорилось в сообщении. — Чтобы исключить искусственное сдерживание цен на древесный ресурс и повысить экономическую отдачу от его продажи, проект указа предусматривает выведение из биржевых торгов определенных объемов древесного сырья для этих производств в виде госзаказа. Это будет гарантировать предприятиям стабильное обеспечение древесиной по фиксированной цене в течение года».

Другие деревообрабатывающие предприятия, в том числе созданные с привлечением иностранных инвестиций, продолжат приобретать древесное сырье на биржевых торгах. Оставшегося объема древесины будет достаточно для выполнения Беларусью взятых обязательств по инвестиционным договорам и удовлетворения нужд предприятий.

«Такой механизм позволит установить реальную рыночную стоимость на государственное древесное сырье, устранив искусственное сдерживание цен на него. Это одно из основных новшеств, предлагаемых в документе», — поясняла пресс-служба президента.

Следует отметить, что эти пояснения исчезли с сайта президента после того, как появилась информация о направлении проекта указа на доработку.