Оперативники задержали серых риелторов, облапошивших социально незащищенных граждан

До десяти лет лишения свободы со штрафом грозит 41-летнему минчанину и 55-летнему жителю Ждановичей. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в милиции, за последнее десятилетие они «незаконно завладели как минимум десятью объектами недвижимости в Минске». Их жертвами стали социально незащищенные граждане — инвалиды, одинокие пенсионеры и асоциальные элементы.

«Фигуранты получали сведения о неплательщиках коммунальных платежей, после чего приходили к ним под видом риелторов и уговаривали продать квартиры. При этом в положительном принятии решения по сделке весомую роль для собственников играл вымышленный аргумент их принудительного выселения компетентными органами», — рассказали в ГУБОПиК МВД.

Продав квартиры, они покупали более дешевое жилье и на банковские счета жертв вносили незначительные суммы. Остальную разницу, которая варьировалась от 10 до 30 тыс. долларов подозреваемые оставляли себе.

В отношении задержанных открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 209 УК.