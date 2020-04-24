Минтруда: вносить изменения в трудовое законодательство в условиях пандемии не надо

Изменений в законодательстве по охране труда в условиях пандемии не требуется, Международная организация труда (МОТ) дала на этот счет соответствующие рекомендации.

Как сообщил на пресс-конференции в Минске 24 апреля заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, «рекомендации МОТ очень близки по своему содержанию к тем рекомендациям, которые готовит наш Минздрав по поводу соблюдения дистанций, применения гигиены, обеспечения средствами защиты. Мы отслеживаем ситуацию в мире и не видим, что кто-то менял нормы именно по охране труда. Охрана труда не зависит, есть эпидемия коронавируса или ее нет, надо соблюдать существующие нормы, которые изначально нацелены на соблюдение здоровья человека».

Кроме этого, чиновник отметил, что Минтруда сократило количество выборочных проверок: «Все госорганы оценили свои планы по выборочным проверкам. Там, где причины проверок были не столь явными, то мы их пока отменили, остались лишь те проверки, где просто необходимо побывать на предприятиях».