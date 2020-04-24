Украина до лета не будет покупать белорусскую электроэнергию

Аукционный офис, осуществляющий диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины, до конца мая продлил приостановку покупки электрической энергии по основным межгосударственным линиям, которые связывают страну с Беларусью.

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Как сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго», решение принято в соответствии с постановлением Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 8 апреля «О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни».

Документ был принят в связи с тем, что, по мнению комиссии, в условиях неконтролируемого распространения COVID-19 в государствах вне Энергетического сообщества (организации Евросоюза и ряда стран-соседей, стремящихся к созданию единого общеевропейского энергетического рынка) возникает «риск физической возможности невыполнения договорных обязательств», поскольку может снизиться численность персонала, необходимая для производства и передачи электроэнергии. Таким образом, создается угроза безопасности поставок электричества, что может привести к крайне негативным последствиям.

Этим постановлением была приостановлена покупка на суточных и месячных аукционах электроэнергии из Беларуси и других стран, не входящих в Энергетическое сообщество, а также аннулированы результаты годовых аукционов по распределению на 2020 год пропускных способностей линий электропередачи между Украиной и государствами вне упомянутого сообщества.

15 апреля комиссия внесла в постановление поправку, которая вывела из-под его действия белорусско-украинские линии электропередачи 110 кВ Добрянка — Тереховка, 110 кВ Славутич — Комарин, 35 кВ Кортелисы — Мокраны и 0,4 кВ Кошары — Рытец. Эти линии, как отметили в комиссии, обеспечивают «тупиковое питание приграничных населенных пунктов Украины и Республики Беларусь, <…> являются единственными источниками энергии для соответствующих населенных пунктов Украины и Беларуси и не имеют альтернативных источников энергии для конечных потребителей».

Передача электроэнергии по основным и наиболее мощным межгосударственным ЛЭП 330 кВ Гомель — Чернигов и 330 кВ Мозырь — Чернобыльская АЭС была заблокирована.

По данным «Укрэнерго», в марте Украина импортировала 7,713 млн киловатт-часов белорусской электроэнергии. Это наименьший месячный объем поставок с середины 2019 года, когда в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок и иностранные производители электричества, включая ГПО «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.

Для сравнения: в феврале Украина приобрела 48,882 млн кВт·ч электроэнергии из Беларуси, в январе — 93,013 млн.

С середины прошлого года ежемесячный импорт Украины из Беларуси превышал 100 млн кВт·ч, за исключением декабря, когда было поставлено 48,915 млн кВт·ч. Всего за 2019 год, согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в Украину было поставлено 852,838 млн кВт·ч белорусской электроэнергии на 45 млн 609,8 тыс. долларов.

Ранее украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, заявили о необходимости ограничения импорта электричества из Беларуси в связи с тем, что в поддержке нуждаются отечественные производители, прежде всего шахтеры. Беларусь же, наоборот, прогнозировала увеличение экспорта электроэнергии по причине того, что после синхронизации энергосистемы Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) цена на электричество в этой стране вырастет.