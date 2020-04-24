Экспорт белорусских нефтепродуктов сократился за январь—февраль более чем на 60%

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В январе—феврале поставки белорусских нефтепродуктов на внешние рынки снизились на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют официальные статданные.

Так, за январь—февраль на внешние рынки было поставлено 736,7 тыс. тонн нефтепродуктов (за январь—февраль 2019-го — почти 2 млн тонн).

При этом поставки нефтепродуктов на украинский рынок, который, по мнению белорусской стороны, является премиальным, снизились в меньшей степени. За январь—февраль Беларусь поставила в Украину 331,7 тыс. тонн нефтепродуктов, на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт белорусских нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья (вне СНГ) в январе—феврале составил 395 тыс. тонн, что почти на 75% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Резкое сокращение экспортных поставок белорусских нефтепродуктов произошло из-за значительного снижения импорта нефти. За январь—февраль этого года Беларусь импортировала 903,2 тыс. тонн нефти, что более чем в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение первых месяцев года Беларусь и Россия не могли договориться об условиях поставок российской нефти на белорусские НПЗ. В марте по итогам встречи премьер-министров двух стран было заявлено, что стороны достигли «принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон».

Концерн «Белнефтехим» в начале апреля заявил, что в этом месяце в Беларусь может поступить до 2 млн тонн российской нефти.

В 2019 году Беларусь импортировала из России 18 млн тонн нефти. Межправительственное соглашение на 2020 год предусматривает, что в республику поступит 24 млн тонн нефти.
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Тэги: нефтепродукты Белнефтехим Беларусь-Украина

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