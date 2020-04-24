Благотворительный аукцион «Дзякуй!» собрал более 37 тысяч рублей в помощь медикам

С 15 по 22 апреля на площадке объявлений «Куфар» проходил благотворительный аукцион «Дзякуй!» в помощь всем сотрудникам медицинских учреждений, которые борются с распространением COVID-19. Все вырученные средства будут направлены на поддержку проектов в помощь медикам.

Руслан Вашкевич «Мадам Бонжур»

Инициаторами проведения благотворительного аукциона «Дзякуй!» выступили белорусский художник Руслан Вашкевич и арт-идеолог Алина Савченко. К организации аукциона присоединились площадка объявлений «Куфар» и коммуникационное агентство ARS Communications.

Свои работы на аукцион выставили современные белорусские художники Леся Пчелка, Максим Бородич, Василиса Полянина, Руслан Вашкевич, Андрей Анро, Илона Кособуко, Олег Ладисов, Владимир Кондрусевич, Жанна Капустникова, Марита Голубева, Сергей Баленок, Мировлад Палачич, Григорий Иванов, Лена Гиль, Владимир Климушко, Павел Татарников, Алла Савашевич, Семен Мотолянец, Алексей Кузьмич, Андрей Басалыга, Ольга Никишина, Владимир Грамович, Валерий Ведренко, Александр Бельский, Сергей Михаленко и другие.

В итоге пользователи «Куфара» получили возможность вступить в борьбу за более чем 100 уникальных лотов — от живописи, акварели, графики и фотографии до скульптуры и прикладного искусства.

Стать участниками аукциона могли все зарегистрированные пользователи площадки «Куфар», в том числе и проживающие за пределами Беларуси. Стартовую цену понравившегося лота можно было увеличивать на любую сумму, но не менее чем на 10 рублей. При этом как количество ставок, так и число лотов, за которые один пользователь мог вести борьбу, не ограничивалось.

Победителем лота признавался участник, предложивший наибольшую ставку (и, соответственно, наибольшую итоговую стоимость) к моменту завершения аукциона. Если на лот претендовали несколько участников, сделавших одинаковые ставки, побеждал тот, кто успел сделать свою ставку первым.

Самым дорогим лотом аукциона стала «Мадам Бонжур» Руслана Вашкевича — работа была продана за 2500 рублей. Активная борьба развернулась за лот Александра Бельского: стартовая цена его работы под названием «91-й» по итогам торгов возросла в шесть раз.

Чтобы получить свой лот, его владелец должен до 26 апреля включительно перечислить сумму, равную конечной ставке, в поддержку любого проекта помощи медицинским работникам и учреждениям на платформе MolaMola — #BYCOVID19 , #СсобойкаДоктору .

Все кампании формируются с учетом прямых обращений белорусских медиков о недостающих в работе средствах первой необходимости.

Общая сумма помощи, которую смогут получить белорусские медики по итогам благотворительного аукциона «Дзякуй!», составит более 37 тысяч рублей. Как минимум треть этой суммы уже перечислена в поддержку врачей.

Вырученные в ходе аукциона «Дзякуй!» средства будут адресно направлены на приобретение или изготовление средств индивидуальной защиты (масок, очков, респираторов, халатов, плащей, комбинезонов), оборудования (в том числе пульсоксиметров и концентраторов кислорода), а также организацию полноценного питания врачей и сотрудников станций скорой помощи.