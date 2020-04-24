Минздрав подтвердил 8773 случая заражения коронавирусом в Беларуси

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Количество выздоровевших от COVID-19 достигло 1120 пациентов.

По результатам эпидемиологического расследования выявлено и изолировано более 30,5 тысяч контактных лиц, как потенциальных источников распространения инфекции, за половиной из них медицинское наблюдение уже завершено. Это позволило предотвратить сотни новых случаев заражения, заверили в пресс-службе Минздрава.

Всего выполнено более 130 тысяч тестов. По распространенности тестирования на миллион населения мы опережаем Польшу, Южную Корею, Нидерланды, Украину.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19

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