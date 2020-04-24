Минчанина и его знакомого подозревают в многочисленных аферах с недвижимостью

/ Общество
Просмотров: 156

Подозреваемые 41-летний минчанин и 55-летний житель Ждановичей, по данным оперативников, за десятилетие незаконно завладели минимум 10 объектами недвижимости в столице.

По данным пресс-службы МВД, обманутыми оказались инвалиды, одинокие пенсионеры, асоциальные личности. Узнав о неплательщиках коммунальных платежей, фигуранты наведывались к таким владельцам недвижимости под видом риелторов и уговаривали реализовать квартиры. Чтобы сильнее мотивировать собственников дать согласие на сделку, их убеждали в неминуемой угрозе принудительного выселения компетентными органами.

После продажи квартир потерпевшим покупали более дешевое жилье, а на их банковские счета переводили небольшие суммы, чтобы создать видимость расчета. Разницу в размере от 10 до 30 тысяч долларов фигуранты оставляли себе.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: лжериелторы уголовное дело мошенники Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко рассказал, как расследовал дело об убийстве

Лукашенко рассказал, как расследовал дело об убийстве

Житель Гомеля хочет сесть в тюрьму вместо друга

Житель Гомеля хочет сесть в тюрьму вместо друга

Международная ОПГ похитила в белорусских казино более 100 тыс. долларов

Международная ОПГ похитила в белорусских казино более 100 тыс. долларов

В Полоцке в мусорном контейнере обнаружен труп новорожденного

В Полоцке в мусорном контейнере обнаружен труп новорожденного