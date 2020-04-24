Минчанина и его знакомого подозревают в многочисленных аферах с недвижимостью

Подозреваемые 41-летний минчанин и 55-летний житель Ждановичей, по данным оперативников, за десятилетие незаконно завладели минимум 10 объектами недвижимости в столице.

По данным пресс-службы МВД, обманутыми оказались инвалиды, одинокие пенсионеры, асоциальные личности. Узнав о неплательщиках коммунальных платежей, фигуранты наведывались к таким владельцам недвижимости под видом риелторов и уговаривали реализовать квартиры. Чтобы сильнее мотивировать собственников дать согласие на сделку, их убеждали в неминуемой угрозе принудительного выселения компетентными органами.

После продажи квартир потерпевшим покупали более дешевое жилье, а на их банковские счета переводили небольшие суммы, чтобы создать видимость расчета. Разницу в размере от 10 до 30 тысяч долларов фигуранты оставляли себе.