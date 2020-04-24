Лукашенко разрешил стеклозаводу «Неман» не возвращать долги за 20 лет

Александр Лукашенко оказал господдержку стеклозаводу в Березовке Лидского района, сообщает пресс-служба президента.

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В частности, завод освобожден от уплаты налога на недвижимость и земельного налога с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2044 года. Часть объектов недвижимости, принадлежащих предприятию, будет безвозмездно передана в собственность Лидскому району.

«Неман» при наличии собственного капитала будет ежегодно осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в счет погашения образовавшейся на 1 мая 2020 года задолженности перед «Белагропромбанком». Сумма, на которую увеличивается уставный фонд в связи с эмиссией акций, должна быть не больше разницы между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервных фондов предприятия и не должна превышать 20% его уставного фонда, говорится в сообщении пресс-службы президента.

При отсутствии у стеклозавода «Неман» собственного капитала для эмиссии акций банку будет предложено предоставить отсрочку до 1 января 2041 года и рассрочку с 1 января 2041 по 31 декабря 2044 года по погашению задолженности.

Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» 17 апреля.