В Беларуси изменили месячные нормы по посылкам и товарам из-за границы

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Соответствующий указ № 146 подписал 24 апреля Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Документ, в частности, отменяет месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес — 10 кг.

Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.

Указ вступит в силу с 1 мая.
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Тэги: международные посылки посылки из-за границы посылки

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