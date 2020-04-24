Беларусь обошла Францию в рейтинге хоккейных сборных

Имея в активе 2545 баллов, белорусская команда переместилась с 14-й на 13-ю позицию.

В первую пятерку вошли Канада, Россия, Финляндия, Швеция и Чехия.

Далее разместились сборные США, Германии, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии, Дании, Беларуси.

Напомним, из-за отмены ЧМ по хоккею в Швейцарии ближайший официальный международный турнир с участием сборной Беларуси состоится минимум в августе. В Братиславе белорусы поспорят за единственную путевку на Игры-2022 с командами Словакии, Австрии и Польши.