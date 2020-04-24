«Многообещающий» препарат от коронавируса не прошел тестирование

Первое клиническое исследование американского препарата «Ремдесивир», который экспериментально применяют для лечения COVID-19, не показало свою эффективность.

Это один из препаратов, который президент США Дональд Трамп назвал многообещающим, передает Financial Times .

Исследование показало, что «Ремдесивир» не улучшал состояние пациентов и не уменьшал присутствие патогена в крови. Препарат принимали 158 пациентов, а 79 получали стандартную терапию плацебо. Разницы почти не было. Через месяц среди тех, кто принимали препарат, умерло 13,9% пациентов. Среди получавших плацебо, умерли 12,8%.

Компания-производитель Gilead Sciences отметила, что это исследование было прекращено досрочно из-за небольшой вовлеченности, поэтому на его основе недостаточно делать статистически значимые выводы.