«Многообещающий» препарат от коронавируса не прошел тестирование

/ Мир
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Первое клиническое исследование американского препарата «Ремдесивир», который экспериментально применяют для лечения COVID-19, не показало свою эффективность.

Это один из препаратов, который президент США Дональд Трамп назвал многообещающим, передает Financial Times.

Исследование показало, что «Ремдесивир» не улучшал состояние пациентов и не уменьшал присутствие патогена в крови. Препарат принимали 158 пациентов, а 79 получали стандартную терапию плацебо. Разницы почти не было. Через месяц среди тех, кто принимали препарат, умерло 13,9% пациентов. Среди получавших плацебо, умерли 12,8%.

Компания-производитель Gilead Sciences отметила, что это исследование было прекращено досрочно из-за небольшой вовлеченности, поэтому на его основе недостаточно делать статистически значимые выводы.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 вакцина

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