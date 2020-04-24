В Беларуси появилась ассоциация компьютерного спорта

17 апреля состоялась государственная регистрация Белорусской ассоциации компьютерного спорта (БАКС). Инициатором ее создания выступила компания А1.

Ассоциация создана в интересах развития и популяризации компьютерного спорта в Беларуси и придания ему массового характера.

Членами БАКС, помимо А1, являются видеосервис VOKA и Белорусская федерация компьютерного спорта. В перспективе ожидается вступление в ассоциацию новых членов (в этом качестве могут выступать только юридические лица).

«Главное, ради чего мы выступили с инициативой создания ассоциации, — это возможность начать процедуру признания киберспорта официальным видом спорта в Беларуси. Теперь от имени Белорусской ассоциации компьютерного спорта мы можем выступить с соответствующей заявкой. Мы рассчитываем на активную поддержку ассоциации и ее целей со стороны всех организаций, всерьез заинтересованных в развитии белорусского киберспорта — в первую очередь, уже существующих команд, а также компаний, которые верят в его потенциал и готовы к активным действиям», — отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Среди других целей Белорусской ассоциации компьютерного спорта — привлечение инвестиций в развитие белорусского киберспорта, координация деятельности ее участников и другие.