Предприниматели ТРЦ «Экспобел» не смогли договориться с администрацией о снижении арендной платы

Об этом сообщил БелаПАН один из арендаторов центра.

Около 200 арендаторов пришли 22 апреля к зданию администрации ТРЦ с требованием снизить аренду. Представители администрации сообщили, что им нужно два дня для рассмотрения заявления арендаторов.

«Сегодня нас собралось более 200 человек, опять состоялся разговор с нашими делегатами. Но он так ни к чему и не привел, администрация на уступки не идет, никаких подвижек с ее стороны не будет, несогласных пригласили на расторжение договора», — сказал собеседник БелаПАН.

Он отметил, что предприниматели, скорее всего, массово подадут на расторжение договоров аренды. «Человек 500 положат заявления на стол, может, тогда администрация что-то поймет и примет решение о снижении аренды», — считает арендатор.

При этом он отметил, что закрыть торговые места не так просто. «Либо ждать до июля окончания договора, а иначе теряешь залоговые деньги плюс штрафные санкции за досрочное расторжение, надо заплатить за те же два месяца», — пояснил предприниматель.

Как прокомментировал ситуацию председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, «вопрос упирается в договорные отношения, и все, что могут сделать предприниматели, это расторгнуть договор». «Для того чтобы аренда снизилась и стала адекватной нынешнему положению вещей, нужна воля двух сторон. Мы же видим, что руководство рынка не идет на уступки. Более того, у нас была надежда, что будет подписан указ о мерах поддержки экономики. В проекте рекомендовано снизить аренду в соответствии со снижением выручки. Но его до сих пор не подписали», — отметил Шумченко.

По его мнению, выхода нет, кроме того, как активно добиваться уступок. «Сейчас сказали нет, предпринимателям надо написать еще одно заявление и еще раз подойти и еще раз сказать. Будут меняться обстоятельства, будет меняться точка зрения администрации. В целом мы прогнозировали такую ситуацию. Будет не только расторжение договоров, но и кризис неплатежей, когда арендодатели не смогут рассчитываться за кредиты, на которые строили рынки и центры», — подытожил руководитель объединения предпринимателей.