Совмин изменил порядок взимания платы за проезд по платным дорогам

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Согласно постановлению № 241, изменено положение о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автодорогам, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

В положение добавлена глава «Порядок взимания платы за проезд по разовому тарифу». Согласно закрепленным документом изменениям, добросовестные пользователи платных автодорог, зарегистрированные в электронной системе сбора платы, смогут устранить непреднамеренные ошибки, которые были допущены ими при внесении оплаты в автоматическом режиме.

Платеж за проезд по разовому тарифу можно будет погасить в течение времени, достаточного для прибытия водителя в ближайший пункт обслуживания.

Изменения внесены с целью упорядочить отдельные вопросы функционирования системы электронного сбора платы за проезд по платным автодорогам.
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Тэги: платные дороги

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