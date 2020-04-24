Посол Сокол обсудил с украинским министром подготовку третьего Форума регионов

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол 24 апреля встретился с украинским министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышовым, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Игорь Сокол. Фото: ukraine.mfa.gov.by

Стороны обменялись мнениями о развитии межрегиональных контактов между двумя странами. Основной темой разговора стала подготовка к проведению в октябре нынешнего года третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Собеседники отметили значимость форума для белорусско-украинских отношений и необходимость активизации совместной работы с учетом действующих карантинных ограничений.

Сокол проинформировал министра о создании в Беларуси организационного комитета по подготовке и проведению форума. Украинской стороне направлены на согласование концепция и основные элементы программы форума, а также переданы контактные данные ответственных за подготовку мероприятия с белорусской стороны для налаживания коммуникации.

Обсуждены вопросы подготовки планируемого к проведению в июне второго заседания белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества.

«Достигнуты договоренности, что в случае сохранения карантинных ограничений заседание рабочей группы пройдет в формате видеоконференции. Белорусской стороной предложено включить в повестку дня заседания вопрос об активизации взаимодействия в сфере предупреждения и борьбы с чрезвычайными ситуациями, в том числе пожарами на белорусско-украинских приграничных территориях», — говорится в сообщении.