Лукашенко подписал указ о поддержке экономики

Указом № 143 предусматриваются меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, «наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации». Перечень таких отраслей определен в приложении к указу, сообщает пресс-служба президента.

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Согласно документу, предусмотрено предоставление отсрочки и рассрочки уплаты налоговых кредитов, сокращен срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС. Индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога в связи с временным неосуществлением ими деятельности.

Вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Кроме того, предоставляется право местным распорядительным и исполнительным органам уменьшать имущественные налоги. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — собственникам имущества — рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер с учетом объема их выручки.

Выбранный организацией порядок налогового учета курсовых разниц может быть изменен однократно в течение 2020 года и будет действовать в течение всего налогового периода.

В целях сохранения занятости и увеличения трудовой мобильности сокращен минимальный срок предупреждения работников об изменении нанимателем существенных условий труда (без уменьшения размеров оплаты труда). Также продлен до 3 месяцев срок возможного временного перевода работников в связи с производственной необходимостью, из-за неблагоприятного воздействия эпидемиологической ситуации, а также для замещения отсутствующего работника.

Предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 10 лет, посещающим дошкольное или учреждение общего среднего образования, если этот ребенок относится к контактам первого или второго уровня.

Предусматривается распространение нормы об основаниях субсидиарной ответственности, установленной в подпункте 5.6 пункта 5 декрета № 7 от 23 ноября 2017 года «О развитии предпринимательства», на отношения, возникшие до принятия декрета.

«Указом предусматривается и ряд иных норм и положений, которые позволят поддержать работу субъектов хозяйствования и сохранить трудовые коллективы в условиях замедления экономической активности», — отмечает пресс-служба президента.