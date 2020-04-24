Лукашенко расширил действие указа в сфере оценочной деятельности

В частности, действие указа расширено на случаи добровольного страхования движимого и недвижимого имущества, что «будет способствовать повышению прозрачности такой оценки и достоверности ее результатов».

По сообщению пресс-службы президента, установлена возможность признания судом недостоверным результата внутренней оценки стоимости объекта, что позволит создать равные условия для заказчиков и исполнителей независимой и внутренней оценки, а также иных заинтересованных лиц.

Объединены оценки земельных участков и расположенных на них объектов в один вид оценки. Это упростит порядок осуществления оценочной деятельности, выдачу (продление) необходимых для этого документов и уменьшит их количество, говорится в сообщении.